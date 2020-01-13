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اختيار العراقيات والروسيات كأجمل نساء هذا الكوكب

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فتاة عراقية

*يمن برس -متابعة خاصة

حلت فتيات بلاد وادي الرافدين، الفاتنات بشعرهن الطويل، وعيونهن السوداء الواسعة بلون الليل، والعسلية، وملامحهن الجذابة، الأولى في قائمة الـ 10 الأفضل بين نساء الشرق الأوسط، والروسيات الأولى على مستوى العالم، حسب استفتاء أجراه موقع "رانكر" الأمريكي الشهير.



واستقطبت فتيات العراق نظر العالم نحوهن في ظهورهن البارز الشجاع في تظاهرات بلادهن التي يقودها الشعب لأول مرة في تاريخه ضد الفساد، والحكم السياسي، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، وحتى اللحظة، يتوافدن متأنقات بيافطات العلم العراقي الذي يتشحن به للف أجسادهن، واعتماده لثاما يبرز سحر عيونهن.



وأعلن موقع رانكر الأمريكي الشهير، في نتائج استفتاء أجراه لاختيار أجمل نساء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، 13 كانون الثاني/يناير، أن النساء العراقيات جئن في المركز الأول، بعد فرز نتائج أكثر من 30 ألف صوت شارك في الترشيحات.



وحسب فرز أصوات زوار موقع رانكر، في تصويتهم على أجمل نساء الشرق الأوسط، حلت اللبنانيات في المركز الثاني بعد العراقيات، وتليهن إيران ثالثا، وسوريا رابعا، ثم تركيا خامسا، والأردن، ومصر.



وترشحت نساء أفغانستان، في المركز الثامن من الاستفتاء، وفي المركز التاسع جاءت قبرص، ثم الكويت عاشراً.



وخرجت النساء السعوديات من قائمة "التوب 10" لأجمل نساء الشرق الأوسط، لكنهن جئن في المركز الرابع عشر من أصل 17 دولة وضعت على لائحة التصويت في موقع رانكر.



دوليا، طبقا لاستفتاء رانكر، احتلت الدول السلافية، والاسكندنافية، المراتب الأولى في التصويت لأجمل النساء، حيث جاءت روسيا في الموقع الأول، تليها أوكرانيا، ثم السويد والنرويج، بذلك تحتل العراقيات المركز الخامس عالميا في قائمة أجمل نساء العالم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حلت فتيات بلاد وادي الرافدين، الفاتنات بشعرهن الطويل، وعيونهن السوداء الواسعة بلون الليل، والعسلية، وملامحهن الجذابة، الأولى في قائمة الـ 10 الأفضل بين نساء الشرق الأوسط، والروسيات الأولى على مستوى العالم، حسب استفتاء أجراه موقع "رانكر" الأمريكي الشهير.واستقطبت فتيات العراق نظر العالم نحوهن في ظهورهن البارز الشجاع في تظاهرات بلادهن التي يقودها الشعب لأول مرة في تاريخه ضد الفساد، والحكم السياسي، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، وحتى اللحظة، يتوافدن متأنقات بيافطات العلم العراقي الذي يتشحن به للف أجسادهن، واعتماده لثاما يبرز سحر عيونهن.وأعلن موقع رانكر الأمريكي الشهير، في نتائج استفتاء أجراه لاختيار أجمل نساء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، 13 كانون الثاني/يناير، أن النساء العراقيات جئن في المركز الأول، بعد فرز نتائج أكثر من 30 ألف صوت شارك في الترشيحات.وحسب فرز أصوات زوار موقع رانكر، في تصويتهم على أجمل نساء الشرق الأوسط، حلت اللبنانيات في المركز الثاني بعد العراقيات، وتليهن إيران ثالثا، وسوريا رابعا، ثم تركيا خامسا، والأردن، ومصر.وترشحت نساء أفغانستان، في المركز الثامن من الاستفتاء، وفي المركز التاسع جاءت قبرص، ثم الكويت عاشراً.وخرجت النساء السعوديات من قائمة "التوب 10" لأجمل نساء الشرق الأوسط، لكنهن جئن في المركز الرابع عشر من أصل 17 دولة وضعت على لائحة التصويت في موقع رانكر.دوليا، طبقا لاستفتاء رانكر، احتلت الدول السلافية، والاسكندنافية، المراتب الأولى في التصويت لأجمل النساء، حيث جاءت روسيا في الموقع الأول، تليها أوكرانيا، ثم السويد والنرويج، بذلك تحتل العراقيات المركز الخامس عالميا في قائمة أجمل نساء العالم.







العراقيات أجمل نساء هذا الكوكب الروسيات



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