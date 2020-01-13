دولة خليجية تعلن عن تسهيلات كبيرة للحصول على تأشيرات الدخول والجنسية

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات، منح الزائرين إذن زيارة جديد بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة، دون الحاجة لمغادرة الدولة.

واشترطت الهيئة الإماراتية وفقاً لصحيفة "البيان" على ألا تتجاوز مدة الإقامة بإذن الدخول للزيارة أو السياحة المتعاقبة 6 أشهر، وفقاً للضوابط المتبعة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية.

ودعت إلى استخدام التطبيق الالكتروني الخاص بها والذي يقدم حزمة واسعة من خدمات الجنسية والإقامة ويوفر البيئة المناسبة للمستخدم لتقديم الطلبات عبر التطبيق من خلال الهاتف بواسطة استخدام نوع الحساب دون الحاجة لزيارة مركز خدمة المتعاملين.