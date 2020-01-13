 الصفحة الرئيسية / يمنيون في المهجر / دولة خليجية تعلن عن تسهيلات كبيرة للحصول على تأشيرات الدخول والجنسية
دولة خليجية تعلن عن تسهيلات كبيرة للحصول على تأشيرات الدخول والجنسية
الإثنين, 13 يناير, 2020 11:05:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
دولة خليجية تعلن عن تسهيلات كبيرة للحصول على تأشيرات الدخول والجنسية
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة
 

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات، منح الزائرين إذن زيارة جديد بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة، دون الحاجة لمغادرة الدولة.

 

واشترطت الهيئة الإماراتية وفقاً لصحيفة "البيان" على ألا تتجاوز مدة الإقامة بإذن الدخول للزيارة أو السياحة المتعاقبة 6 أشهر، وفقاً للضوابط المتبعة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية.

 

ودعت إلى استخدام التطبيق الالكتروني الخاص بها والذي يقدم حزمة واسعة من خدمات الجنسية والإقامة ويوفر البيئة المناسبة للمستخدم لتقديم الطلبات عبر التطبيق من خلال الهاتف بواسطة استخدام نوع الحساب دون الحاجة لزيارة مركز خدمة المتعاملين.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
2451
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©