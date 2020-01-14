 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / طرق سهلة للوقاية من ألزهايمر "الخرف"
طرق سهلة للوقاية من ألزهايمر "الخرف"
الثلاثاء, 14 يناير, 2020 12:24:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
طرق سهلة للوقاية من ألزهايمر "الخرف"
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة
نشرت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك على موقعها الرسمي، معلومات مفيدة للحد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

وفي التفاصيل أنّ الخبراء أكدوا أنّ النشاط البدني والتمارين الرياضية تساعد على تخفيض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر غير القابل للعلاج وغيره من أشكال الخرف بنسبة 50%، حيث أوضحوا أنّها تساعد على إبطاء تطور هذه الأمراض، وذلك لأن التمارين البدنية تحفز الدماغ على تحسين عمل الأواصر العصبية القديمة وتوليد أخرى جديدة، وكذلك زيادة عدد الناقلات العصبية. ويشير الخبراء إلى أنه "يمكن الوقاية من ثلث الإصابات بمرض ألزهايمر بتغيير نمط الحياة المتبع".

ويشير خبراء الهيئة، إلى أن من تجاوزوا 65 سنة عليهم تخصيص 150 دقيقة في الأسبوع للتمارين البدنية متوسطة الشدة، أو عليهم ممارسة تمارين بدنية مكثفة جدا Aerobics ، ما لا يقل عن 75 دقيقة في الأسبوع، على ألا تقل مدة التمرين عن 10 دقائق.

وعلاوة على وقاية الدماغ، تساعد التمارين البدنية كبار السن على تحسين نوعية النوم وتخفيض مستوى القلق عندهم.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
151
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©