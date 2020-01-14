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طرق سهلة للوقاية من ألزهايمر "الخرف"

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*يمن برس - متابعة خاصة

نشرت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك على موقعها الرسمي، معلومات مفيدة للحد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

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وفي التفاصيل أنّ الخبراء أكدوا أنّ النشاط البدني والتمارين الرياضية تساعد على تخفيض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر غير القابل للعلاج وغيره من أشكال الخرف بنسبة 50%، حيث أوضحوا أنّها تساعد على إبطاء تطور هذه الأمراض، وذلك لأن التمارين البدنية تحفز الدماغ على تحسين عمل الأواصر العصبية القديمة وتوليد أخرى جديدة، وكذلك زيادة عدد الناقلات العصبية. ويشير الخبراء إلى أنه "يمكن الوقاية من ثلث الإصابات بمرض ألزهايمر بتغيير نمط الحياة المتبع".



ويشير خبراء الهيئة، إلى أن من تجاوزوا 65 سنة عليهم تخصيص 150 دقيقة في الأسبوع للتمارين البدنية متوسطة الشدة، أو عليهم ممارسة تمارين بدنية مكثفة جدا Aerobics ، ما لا يقل عن 75 دقيقة في الأسبوع، على ألا تقل مدة التمرين عن 10 دقائق.



وعلاوة على وقاية الدماغ، تساعد التمارين البدنية كبار السن على تحسين نوعية النوم وتخفيض مستوى القلق عندهم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نشرت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك على موقعها الرسمي، معلومات مفيدة للحد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.وفي التفاصيل أنّ الخبراء أكدوا أنّ النشاط البدني والتمارين الرياضية تساعد على تخفيض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر غير القابل للعلاج وغيره من أشكال الخرف بنسبة 50%، حيث أوضحوا أنّها تساعد على إبطاء تطور هذه الأمراض، وذلك لأن التمارين البدنية تحفز الدماغ على تحسين عمل الأواصر العصبية القديمة وتوليد أخرى جديدة، وكذلك زيادة عدد الناقلات العصبية. ويشير الخبراء إلى أنه "يمكن الوقاية من ثلث الإصابات بمرض ألزهايمر بتغيير نمط الحياة المتبع".ويشير خبراء الهيئة، إلى أن من تجاوزوا 65 سنة عليهم تخصيص 150 دقيقة في الأسبوع للتمارين البدنية متوسطة الشدة، أو عليهم ممارسة تمارين بدنية مكثفة جدا Aerobics ، ما لا يقل عن 75 دقيقة في الأسبوع، على ألا تقل مدة التمرين عن 10 دقائق.وعلاوة على وقاية الدماغ، تساعد التمارين البدنية كبار السن على تحسين نوعية النوم وتخفيض مستوى القلق عندهم.







وقاية زهايمر سهلة



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