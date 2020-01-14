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مقتل مواطن وإصابة آخرين بانفجار لغم زرعته المليشيا الحوثية في الجوف
الثلاثاء, 14 يناير, 2020 07:10:00 مساءً

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مقتل مواطن وإصابة آخرين بانفجار لغم زرعته المليشيا الحوثية في الجوف
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*يمن برس -الجوف
قتل مدني وأصيب آخرون  بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن لغما أرضياً زرعته ميليشيا الحوثي انفجر بسيارة تحمل موادي غذائية في الطريق العام بمديرية خب والشعف، ما أدى إلى مقتل مدني ويدعى "يحيى المسوري" وأصيب آخرون.

وأدت الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيا الحوثي في طرقات والمناطق الزراعية الأحياء السكنية إلى مقتل العشرات من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، كما أصيب المئات بتشوهات وإعاقات مختلفة.


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خاص - يمن برس

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