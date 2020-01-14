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الأرصاد يؤكد استمرار تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة على هذه المحافظات

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*يمن برس - متابعة خاصة

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة، و التي مصدرها شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، على المرتفعات والهضاب الداخلية و الصحارى، والممتد تأثيرها النسبي إلى أجزاء من المناطق الساحلية.



و توقع المركز أن تكون الأجواء شديدة البرودة مع احتمال تكون الصقيع، خاصة على مرتفعات محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء, شرق المحويت، شرق حجة) و المناطق المرتفعة من محافظات (إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة).



كما توقع أن تكون الأجواء باردة على الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، خلال الليل و الصباح الباكر.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة، و التي مصدرها شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، على المرتفعات والهضاب الداخلية و الصحارى، والممتد تأثيرها النسبي إلى أجزاء من المناطق الساحلية.و توقع المركز أن تكون الأجواء شديدة البرودة مع احتمال تكون الصقيع، خاصة على مرتفعات محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء, شرق المحويت، شرق حجة) و المناطق المرتفعة من محافظات (إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة).كما توقع أن تكون الأجواء باردة على الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، خلال الليل و الصباح الباكر.







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