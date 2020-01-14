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الأرصاد يؤكد استمرار تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة على هذه المحافظات
الثلاثاء, 14 يناير, 2020 07:11:00 مساءً

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الأرصاد يؤكد استمرار تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة على هذه المحافظات
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*يمن برس - متابعة خاصة
أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة، و التي مصدرها شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، على المرتفعات والهضاب الداخلية و الصحارى، والممتد تأثيرها النسبي إلى أجزاء من المناطق الساحلية. 

و توقع المركز أن تكون الأجواء شديدة البرودة مع احتمال تكون الصقيع، خاصة على مرتفعات محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء, شرق المحويت، شرق حجة) و المناطق المرتفعة من محافظات (إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة).

كما توقع أن تكون الأجواء باردة على الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، خلال الليل و الصباح الباكر.


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خاص - يمن برس

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