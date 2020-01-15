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الحوثي يحمل التحالف مسؤولية انقطاع الإنترنت في اليمن

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مسلحون حوثيون

*يمن برس -متابعة خاصة

حملت جماعة الحوثي دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية المسؤولية عن انقطاع شبكة الإنترنت في اليمن



وقال وزير الاتصالات في حكومة جماعة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا، مسفر النمير، إن دول التحالف العربي منعت تركيب كابلات بحرية تم الاشتراك فيها مؤخراً، فضلًا عن منعها دخول تجهيزات اتصالات ومحطات الربط الدولي.



جاء ذلك خلال تقديم النمير عرضًا فنيًا حول مشكلة انقطاع الإنترنت، أمام مجلس وزراء حكومة "الحوثيين"، بحسب موقع "المسيرة نت" التابع للجماعة.





وتعيش اليمن منذ الخميس، أزمة انقطاع في شبكة الإنترنت، جراء انقطاع كابل دولي خارج البلاد؛ ما تسبب في تعثر أعمال المواطنين وحالة سخط بين السكان.





وتتحكم جماعة "الحوثي" بمعظم شركات الاتصال في اليمن، خاصة وأن مراكز تلك الشركات تقع في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة منذ سبتمبر/ أيلول 2014.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حملت جماعة الحوثي دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية المسؤولية عن انقطاع شبكة الإنترنت في اليمنوقال وزير الاتصالات في حكومة جماعة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا، مسفر النمير، إن دول التحالف العربي منعت تركيب كابلات بحرية تم الاشتراك فيها مؤخراً، فضلًا عن منعها دخول تجهيزات اتصالات ومحطات الربط الدولي.جاء ذلك خلال تقديم النمير عرضًا فنيًا حول مشكلة انقطاع الإنترنت، أمام مجلس وزراء حكومة "الحوثيين"، بحسب موقع "المسيرة نت" التابع للجماعة.وتعيش اليمن منذ الخميس، أزمة انقطاع في شبكة الإنترنت، جراء انقطاع كابل دولي خارج البلاد؛ ما تسبب في تعثر أعمال المواطنين وحالة سخط بين السكان.وتتحكم جماعة "الحوثي" بمعظم شركات الاتصال في اليمن، خاصة وأن مراكز تلك الشركات تقع في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة منذ سبتمبر/ أيلول 2014.







الحوثي الإنترنت التحالف



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