مجلس السيادة يعلن القضاء على تمرد عسكري في السودان

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*يمن برس - متابعات

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء إن السودان أعاد فتح مجاله الجوي، فيما قال الجيش إن جنديين قتلا وأصيب أربعة آخرون خلال عملية القضاء على "تمرد" عناصر من جهاز المخابرات العامة ضد خطة لاعادة هيكلته.

وأضاف البرهان في كلمة له أن"ما حدث اليوم هو محاولة لإجهاض الثورة"، مشدداً على عدم السماح بحدوث أي انقلاب في السودان.

وأكد عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في مطار الخرطوم، وأن جميع المقرات تحت سيطرة قوات الجيش.

وكان الجيش السوداني، أعلن مساء الثلاثاء، فرض سيطرته على مقر هيئة العمليات بحي كافوري شمالي الخرطوم بعد تجدد الاشتباكات مع العناصر المتمردة.

وأكد جهاز المخابرات السوداني احتواء الموقف وانتهاء التمرد المسلح لوحدات من هيئة العمليات عبر المفاوضات، مشيراً إلى أن العناصر المتمردة سلمت أسلحتها.

وقال رئيس أركان الجيش محمد عثمان الحسين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "ما حدث اليوم من أحداث يعتبر تمردا".

وأكد الحسين، مقتل عسكريين اثنين وإصابة 4 آخرين من الجيش السوداني خلال عملية القضاء على تمرد بعض منتسبي جهاز المخابرات .