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الموظفون يتظاهرون غداً تنديدا بانقطاع رواتبهم في تعز
الاربعاء, 15 يناير, 2020 06:30:00 مساءً

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تعبيرية

*يمن برس -تعز
دعا تكتل نقابات تعز، الأربعاء، كل الموظفين والموظفات والمواطنين في المحافظة للمشاركة في مسيرة حاشدة تنطلق غدًا الخميس احتجاجًا على انقطاع رواتب عدد من الجهات الحكومية بتعز.
 
وأضاف التكتل في بيان له أن المسيرة تهدف إلى الانتصار للحقوق الإنسانية المنتهكة بعدم صرف مرتبات موظفي وعمال الوحدات الاقتصادية والسلطة المحلية في تعز.
 
وأشار البيان إلى أن هناك جهات عديدة لم يستلم موظفوها رواتبهم منذ أشهر، ومنها صندوق النظافة والتحسين، ومكاتب وزارات المياه، والكهرباء، والإدارة المحلية، المسالخ، أسمنت البرح، المهن التربوية والتعليمية؛ والمتعاقدين في كل مؤسسات الدولة وغيرها من الجهات الحكومية.
 
كما رحب التكتل بكل من له حقوق منتهكة بالإنضمام إلى المسيرة والتعبير عن مظلمته.. معتبرًا أن المسيرة تأتي تعبيرًا عن رفض كل ما يهدد الأمن الإنساني للموظفين والمواطنين في تعز.
 
وكان محافظ تعز نبيل شمسان قال أمس الثلاثاء خلال لقائه ممثلي عدد من النقابات بالمحافظة إن تأخير مرتبات الموظفين العاملين في قطاع التربية والتعليم لشهر ديسمبر الماضي سببه الوضع الأمني في عدن؛ الأمر الذي أعاق نقل السيولة إلى تعز، وإن المشكلة في طريقها للحل خلال الأيام القليلة القادمة.


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خاص - يمن برس

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