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بالفيديو.. السلطات الهندية تفجر ناطحتي سحاب لانتهاكهما قوانين البيئة

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*يمن برس - متابعات



قامت السلطات الهندية في ولاية كيرالا الواقعة جنوب البلاد بهدم ناطحتي سحاب سكنيتين شاهقتين تم بناؤهما على ضفاف بحيرة الولاية في انتهاك للقواعد البيئية الحاكمة.



وتم هدم المبنيين الفاخرين بانفجار «محكوم» خلال ثوانٍ، بعد أن أمرت المحكمة العليا بهدمهما، حيث وجدت لجنة مختصة أنهما بُنيا بما يخالف القواعد التي تحمي المناطق الساحلية، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».



وإجمالاً، من المتوقع تدمير نحو 343 شقة (تضم نحو ألفي شخص) حتى نهاية الأسبوع، فيما وُصف بأنه أحد أكبر عمليات هدم المجمعات السكنية في الهند.



وقال أحد السكان إنه وزوجته وأطفاله لم يتمكنوا من مشاهدة المبني لحظة تفجيره لأنها «لحظة مؤلمة للغاية بالنسبة لهم وهم يرون أحلامهم تتحطم أمام أعينهم». وأضاف: «نحن نعاني من دون أي خطأ».



وتقول هيئة إدارة المناطق الساحلية في ولاية كيرالا إن تصاريح بناء هذه المباني الشاهقة تم منحها من قبل المسؤولين المحليين دون موافقتها.



وصدرت أوامر لحكومة الولاية بدفع «تعويض مؤقت» يبلغ نحو 35 ألف دولار للمقيمين المتضررين، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قامت السلطات الهندية في ولاية كيرالا الواقعة جنوب البلاد بهدم ناطحتي سحاب سكنيتين شاهقتين تم بناؤهما على ضفاف بحيرة الولاية في انتهاك للقواعد البيئية الحاكمة.وتم هدم المبنيين الفاخرين بانفجار «محكوم» خلال ثوانٍ، بعد أن أمرت المحكمة العليا بهدمهما، حيث وجدت لجنة مختصة أنهما بُنيا بما يخالف القواعد التي تحمي المناطق الساحلية، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».وإجمالاً، من المتوقع تدمير نحو 343 شقة (تضم نحو ألفي شخص) حتى نهاية الأسبوع، فيما وُصف بأنه أحد أكبر عمليات هدم المجمعات السكنية في الهند.وقال أحد السكان إنه وزوجته وأطفاله لم يتمكنوا من مشاهدة المبني لحظة تفجيره لأنها «لحظة مؤلمة للغاية بالنسبة لهم وهم يرون أحلامهم تتحطم أمام أعينهم». وأضاف: «نحن نعاني من دون أي خطأ».وتقول هيئة إدارة المناطق الساحلية في ولاية كيرالا إن تصاريح بناء هذه المباني الشاهقة تم منحها من قبل المسؤولين المحليين دون موافقتها.وصدرت أوامر لحكومة الولاية بدفع «تعويض مؤقت» يبلغ نحو 35 ألف دولار للمقيمين المتضررين، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

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تفجير ناطحات سحاب الهند



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