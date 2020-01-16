 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / بالفيديو.. السلطات الهندية تفجر ناطحتي سحاب لانتهاكهما قوانين البيئة
بالفيديو.. السلطات الهندية تفجر ناطحتي سحاب لانتهاكهما قوانين البيئة
الخميس, 16 يناير, 2020 07:10:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
بالفيديو.. السلطات الهندية تفجر ناطحتي سحاب لانتهاكهما قوانين البيئة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات

قامت السلطات الهندية في ولاية كيرالا الواقعة جنوب البلاد بهدم ناطحتي سحاب سكنيتين شاهقتين تم بناؤهما على ضفاف بحيرة الولاية في انتهاك للقواعد البيئية الحاكمة.

وتم هدم المبنيين الفاخرين بانفجار «محكوم» خلال ثوانٍ، بعد أن أمرت المحكمة العليا بهدمهما، حيث وجدت لجنة مختصة أنهما بُنيا بما يخالف القواعد التي تحمي المناطق الساحلية، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وإجمالاً، من المتوقع تدمير نحو 343 شقة (تضم نحو ألفي شخص) حتى نهاية الأسبوع، فيما وُصف بأنه أحد أكبر عمليات هدم المجمعات السكنية في الهند.

وقال أحد السكان إنه وزوجته وأطفاله لم يتمكنوا من مشاهدة المبني لحظة تفجيره لأنها «لحظة مؤلمة للغاية بالنسبة لهم وهم يرون أحلامهم تتحطم أمام أعينهم». وأضاف: «نحن نعاني من دون أي خطأ».

وتقول هيئة إدارة المناطق الساحلية في ولاية كيرالا إن تصاريح بناء هذه المباني الشاهقة تم منحها من قبل المسؤولين المحليين دون موافقتها.

وصدرت أوامر لحكومة الولاية بدفع «تعويض مؤقت» يبلغ نحو 35 ألف دولار للمقيمين المتضررين، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك

- فيديو :







شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1040
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©