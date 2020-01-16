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هيئة الأدوية اليمنية تحذر من منشطات جنسية تباع في الصيدليات

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*يمن برس - متابعة خاصة

أصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحذيرًا من منتجات دوائية ”منشطة جنسيا“، تباع في الصيدليات اليمنية.



وجاء هذا التحذير بعد يومين فقط من تحقيق استقصائي نشرته ”إرم نيوز“، يناقش قضية انتشار الأدوية المزورة في اليمن.



ونقلت وكالة ”سبأ“ الحكومية عن البيان الذي نشرته الهيئة العليا للأدوية، تحذيرًا عن منتجين يحملان اسم ”العسل الملكي الأصلي“، ومنتج ”شيدا“.



ويستخدم المنتجان كمحفزات جنسية، ”ويحتويان على مادة دوائية غير معلن عنها، وهي مادة فيردنافيل والتي تسبب في انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلی مستوى خطير، ويمكن أن تشكل خطرًا على المرضى المصابين بأمراض القلب والسكر وارتفاع في نسبة الدهون الخاصة، وخاصة للمرضى الذين يتناولون أدوية تحتوي النيترات“.



وأوصت الهيئة في بيانها بسرعة التخلص من العينات الموجودة لدى الوكلاء، وسحب المنتج من السوق وعدم استيراده.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحذيرًا من منتجات دوائية ”منشطة جنسيا“، تباع في الصيدليات اليمنية.وجاء هذا التحذير بعد يومين فقط من تحقيق استقصائي نشرته ”إرم نيوز“، يناقش قضية انتشار الأدوية المزورة في اليمن.ونقلت وكالة ”سبأ“ الحكومية عن البيان الذي نشرته الهيئة العليا للأدوية، تحذيرًا عن منتجين يحملان اسم ”العسل الملكي الأصلي“، ومنتج ”شيدا“.ويستخدم المنتجان كمحفزات جنسية، ”ويحتويان على مادة دوائية غير معلن عنها، وهي مادة فيردنافيل والتي تسبب في انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلی مستوى خطير، ويمكن أن تشكل خطرًا على المرضى المصابين بأمراض القلب والسكر وارتفاع في نسبة الدهون الخاصة، وخاصة للمرضى الذين يتناولون أدوية تحتوي النيترات“.وأوصت الهيئة في بيانها بسرعة التخلص من العينات الموجودة لدى الوكلاء، وسحب المنتج من السوق وعدم استيراده.







هيئة الأدوية تحذير منشطات جنسية



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