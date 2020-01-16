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وفاة واحدة من أشهر الفنانات العربيات في مصر (تعرف عليها)
الخميس, 16 يناير, 2020 04:12:00 مساءً

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الفنانة ماجدة الصباحي
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الفنانة ماجدة الصباحي

*يمن برس -متابعة خاصة
غيّب الموت الفنانة المصرية الكبيرة ماجدة الصباحي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكدت ابنتها الفنانة غادة نافع في تصريح خاص لموقع "مصراوي"، خبر وفاة والدتها.


يذكر أن ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الأعمال، أبرزها "العمر لحظة"، "أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها.

ولدت ماجدة في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية وكان أبوها موظفا في وزارة الموصلات.

ودخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، ومن أفلامها التي أنتجتها "جميلة"، "هجرة الرسول"، وقد مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما في المجالس القومية المتخصصة.

وحصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، وتزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذي أنجبت منه ابنتها غادة وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية.


وتوقفت ماجدة عن الإنتاج وأغلقت مكتبها وشركتها لمدة 10 سنوات كاملة، بسبب الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها، حسبما قالت في حوار صحفي، حيث استدانت من البنوك وحاصرتها الديون.


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خاص - يمن برس

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