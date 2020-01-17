إطلاق نار داخل معسكر للحزام بأبين يتسبب بمقتل وإصابة عدد من الجنود

*يمن برس - متابعة خاصة
قال مصدر أمني في عدن إن جنديًا في قوات الحزام الأمني، قتل فجر الجمعة، بتبادل لإطلاق النار مع جنود آخرين يحرسون لجنة صرف المرتبات في مدينة جعار مركز مديرية خنفر غربي محافظة أبين (جنوبي اليمن).
وذكر المصدر أن جنودا في الحزام الأمني تشاجروا مع جنود يتولون مهمة تأمين لجنة عسكرية من المنطقة العسكرية الثالثة تقوم بصرف مرتبات القوات المحلية المدعومة من الإمارات، قبل أن يتطور الخلاف إلى اشتباك بالرصاص أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.
ووقعت الحادثة داخل معسكر 7 أكتوبر وهو المقر الرئيسي لقوات الحزام الأمني في محافظة أبين.
وقبل أسبوع من الآن نزلت لجنة عسكرية من المنطقة العسكرية الثالثة إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة لبدء إجراءات صرف مرتبات قوات الحزام الأمني المتأخرة منذ شهرين.
وبحسب مصادر عسكرية فإن اللجنة تتلقى دعمًا من السعودية رغم نشوء حالات اعتراض لإيقافها من القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.
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