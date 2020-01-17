الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / تيليمن تعلن عن حلول وتعويضات لمشتركي الإنترنت في اليمن

تيليمن تعلن عن حلول وتعويضات لمشتركي الإنترنت في اليمن

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - صنعاء

أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات (تيليمن) عن تعويضات لمشتركي خدمة الإنترنت جراء إنقطاع الخدمة .



وعبرت في بيان اليوم الجمعهة، عن أسفها لتعطل وتري خدمة الإنترنت جراء تعرض الكابل البحري (فالكون - FALCON) لقطعين رئيسيين في ميناء السويس الخميس الماضي 9 يناير2020م .



وأوضحت أن العمل جاري في عملية إصلاح الكابل البحري ، واستمرار عمل الفرق الفنية على تأمين البدائل على مدار الساعة إلى أن تعود الخدمة بشكل كامل إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.



وأعلنت المؤسسة في بيانها عن منح المشتركين 10 أيام إضافية تأميناً لفقدان رصيدهم ، وأكدت بأن لديها رؤية لمعالجة فترة الاحتفاظ بالرصيد وفق المتغيرات والمدة التي ستستغرقها عملية إصلاح الكابل البحري فالكون.



وأكدت بأنها تمكنت من تأمين حلول مناسبة وكافية لقطاع الأعمال والقطاعين البنكي والمصرفي تضمن استمرارية أعمالهم المحلية والدولية بشكل ممتاز في سبيل تقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة عالية، وعدم تأثر منافع المواطنين في تلك المجالات، من منطلق المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتقها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات (تيليمن) عن تعويضات لمشتركي خدمة الإنترنت جراء إنقطاع الخدمة .وعبرت في بيان اليوم الجمعهة، عن أسفها لتعطل وتري خدمة الإنترنت جراء تعرض الكابل البحري (فالكون - FALCON) لقطعين رئيسيين في ميناء السويس الخميس الماضي 9 يناير2020م .وأوضحت أن العمل جاري في عملية إصلاح الكابل البحري ، واستمرار عمل الفرق الفنية على تأمين البدائل على مدار الساعة إلى أن تعود الخدمة بشكل كامل إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.وأعلنت المؤسسة في بيانها عن منح المشتركين 10 أيام إضافية تأميناً لفقدان رصيدهم ، وأكدت بأن لديها رؤية لمعالجة فترة الاحتفاظ بالرصيد وفق المتغيرات والمدة التي ستستغرقها عملية إصلاح الكابل البحري فالكون.وأكدت بأنها تمكنت من تأمين حلول مناسبة وكافية لقطاع الأعمال والقطاعين البنكي والمصرفي تضمن استمرارية أعمالهم المحلية والدولية بشكل ممتاز في سبيل تقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة عالية، وعدم تأثر منافع المواطنين في تلك المجالات، من منطلق المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتقها.







اليمن انترنت تيليمن



شارك الخبر أصدقاءك:



471

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







