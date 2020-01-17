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كوريات شماليات يرقصن للترفيه عن كيم وهذه ردة فعله الغريبة!
الجمعة, 17 يناير, 2020 11:45:00 مساءً

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كوريات شماليات يرقصن للترفيه عن كيم وهذه ردة فعله الغريبة!
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*يمن برس - متابعات

أظهر شريط فيديو دعائي كوري شمالي كشفته وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية مجموعة من الجنديات يغنين ويرقصن للترفيه عن الدكتاتور كيم جونج أون.

ولعل أغرب ما في الفيديو هو غياب التعبير في ملامح الديكتاتور الكوري، وانعدام التجاوب فيما يعرض أمامه مقارنةً بعبارات الطرب التي بدت على وجوه النساء، إذ كانت بعضهن على وشك البكاء من شدة الفرح (كما يزعمن).

وسائل إعلام كورية جنوبية قالت إنه "من حسن حظهن أنه صفق في الأخير عندما فرغن من الغناء".

الفيلم الوثائقي الكامل يحتوي على العديد من المشاهد التي تصور مواطنين كوريين شماليين يبكون بفرح بحضور ديكتاتورهم.

أشار محللون إلى أن الفيلم الدعائي له إشارات عسكرية قوية ويشير إلى العديد من "القوى المعادية" و "الغزاة" و "الأعداء الأجانب".

إذ يصور كيف رفض كيم الاستمرار في المفاوضات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويعبر عن "غضب الشعب الكوري الشمالي من العقوبات الأميركية".

وكالعادة، خصص جزء كبير من الفيلم لتمجيد الإنجازات العسكرية لكوريا الشمالية مع تصوير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على أنهما من الحيوانات المفترسة الخطرة التي ظلت تحت سيطرة قيادة كيم "المجيدة".


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خاص - يمن برس

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