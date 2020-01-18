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مواجهات ليلية عنيفة في صنعاء والطيران يتدخل

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*يمن برس - خاص

اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والحوثيين، مساء الجمعة، في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.



وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن قوات الجيش شنت هجوماُ مباغتاً مساء الجمعة على منطقة التبة السوداء في الضبوعة شمال مديرية نهم.



وأوضح أن مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين استخدت خلالها مختلف أنواع الاسلحة المتوسطة والثقيلة.



وأشار إلى أن المواجهات امتدت إلى مناطق القتب والمجاوحة وبران والمحجر في مديرية نهم وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.



ولفت إلى أن طيران التحالف العربي شن غارتين جويتين على مواقع تابعة للحوثيين في جبهة نهم شرقي صنعاء بالتزامن مع المعارك العنيفة.



وتأتي هذه المواجهات بعد أشهر من الهدوء النسبي في المديرية المتاخمة للعاصمة صنعاء من الجهة الشرقية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والحوثيين، مساء الجمعة، في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن قوات الجيش شنت هجوماُ مباغتاً مساء الجمعة على منطقة التبة السوداء في الضبوعة شمال مديرية نهم.وأوضح أن مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين استخدت خلالها مختلف أنواع الاسلحة المتوسطة والثقيلة.وأشار إلى أن المواجهات امتدت إلى مناطق القتب والمجاوحة وبران والمحجر في مديرية نهم وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.ولفت إلى أن طيران التحالف العربي شن غارتين جويتين على مواقع تابعة للحوثيين في جبهة نهم شرقي صنعاء بالتزامن مع المعارك العنيفة.وتأتي هذه المواجهات بعد أشهر من الهدوء النسبي في المديرية المتاخمة للعاصمة صنعاء من الجهة الشرقية.







اليمن مواجهات نهم صنعاء



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