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موجة برد شديدة تضرب هذه المحافظات خلال الساعات القادمة

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*يمن برس - خاص

حذر المركز الوطني للأرصاد سكان المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية من الأجواء الباردة وشديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر خاصة الأطفال وكبار السن خلال الساعات القادمة.



وتوقع المركز في نشرته الصادرة، الجمعة، أن تكون الأجواء ستكون صحوة وشديدة البرودة على المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية " صنعاء، ذمار، عمران، البيضاء وصعدة"، أثناء الليل والصباح.



كما توقع أن تكون الأجواء باردة على محافظات "إب، حجة، تعز، المحويت، وريمة"، مع تشكل سحب منخفضة متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية.



وأوضح أن الأجواء بالسواحل الغربية صحوة إلى غائمة جزئياً فيما ستكون الأجواء بالسواحل الجنوبية والشرقية صحوة إلى غائمة جزئياً واحتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من الشريط الساحلي الجنوبي.



وفي المناطق الصحراوية، توقع المركز أن تكون الأجواء باردة وصحوة بوجه عام، في حين ستكون الأجواء بأرخبيل سقطرى غائمة جزئيا مه هطول أمطار خفيفة.



ونبه المركز المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة حفاظاً على مزروعاتهم، كما حذر الصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج واضطراب البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الغربية والجنوبية.













للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حذر المركز الوطني للأرصاد سكان المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية من الأجواء الباردة وشديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر خاصة الأطفال وكبار السن خلال الساعات القادمة.وتوقع المركز في نشرته الصادرة، الجمعة، أن تكون الأجواء ستكون صحوة وشديدة البرودة على المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية " صنعاء، ذمار، عمران، البيضاء وصعدة"، أثناء الليل والصباح.كما توقع أن تكون الأجواء باردة على محافظات "إب، حجة، تعز، المحويت، وريمة"، مع تشكل سحب منخفضة متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية.وأوضح أن الأجواء بالسواحل الغربية صحوة إلى غائمة جزئياً فيما ستكون الأجواء بالسواحل الجنوبية والشرقية صحوة إلى غائمة جزئياً واحتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من الشريط الساحلي الجنوبي.وفي المناطق الصحراوية، توقع المركز أن تكون الأجواء باردة وصحوة بوجه عام، في حين ستكون الأجواء بأرخبيل سقطرى غائمة جزئيا مه هطول أمطار خفيفة.ونبه المركز المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة حفاظاً على مزروعاتهم، كما حذر الصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج واضطراب البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الغربية والجنوبية.







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