ترامب لخامنئي: إنتبه لكلماتك

*يمن برس - وكالات

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، تحذيرا للمرشد الأعلى في إيران، آية الله على خامنئى، قائلا إن عليه أن "ينتبه بشدة إلى كلماته".وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال ترامب إن "ما يسمى بالمرشد الأعلى في إيران، قال أشياء سيئة عن الولايات المتحدة وأوروبا"، مضيفا: "اقتصادهم في حالة انهيار، وشعبهم يُعاني. يجب عليه أن يكون حذرا جدا مع كلماته!".