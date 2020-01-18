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الحوثي يتلقى "ضربة موجعة" ويخسر العشرات من عناصره في "صنعاء"
السبت, 18 يناير, 2020 04:17:00 مساءً

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الحوثي يتلقى "ضربة موجعة" ويخسر العشرات من عناصره في "صنعاء"
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*يمن برس -صنعاء
أعلن مصدر عسكري يمني، اليوم السبت، مقتل 23 من مسلحي الحوثي بمواجهات مع الجيش الوطني في مديرية نهم الجبلية شرقي العاصمة صنعاء.
 
ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر قوله: " أن مليشيا الحوثي قامت خلال الأسبوعين الماضيين بحشد أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة نهم، فيما تم رصدهم من قبل الجيش الوطني أثناء تخطيطهم لتنفيذ هجوم كبير على مواقع الجيش".
 
وأضاف المصدر الذي تواجد في الميدان خلال المواجهات" شن الجيش أمس الجمعة هجوما استباقيا مباغتا على عناصر مليشيا الحوثي في هذه الجبهة ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 23 من مسلحي الحوثي".
 
ولفت إلى أن " قوات الجيش نجحت أيضا في تدمير عربتين ومدرعة عسكرية للحوثيين خلال المواجهات".

إلى ذلك تصدت قوات الجيش،اليوم السبت، لهجوم شنه مسلحو الحوثي على مواقع للجيش بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال مسعد الصلاحي، مدير عام مديرية ناطع، في البيضاء، إن "مليشيا الحوثي شنت خلال الساعات الماضية، هجوما عنيفا على مواقع الجيش بمديرية الملاجم المحاذية لمديرية ناطع، ما أسفر عن وقوع اشتباكات بين الطرفين استمرت لحوالي ساعتين".

وأضاف الصلاحي، أن" قوات الجيش نجحت في كسر هجوم الحوثيين وسقط منهم عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى تكبيدهم خسائر مادية".
 
وأشار إلى عدم وقوع خسائر في صفوف قوات الجيش اليمني.


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خاص - يمن برس

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