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عاجل:صواريخ الحوثيين تستهدف معسكرا للجيش الوطني في مأرب ومصادر تؤكد سقوط عشرات القتلى والجرحى

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صاروخ باليستي

*يمن برس -مأرب

أفادت مصادر إعلامية، أن قتلى وجرحى سقطوا مساء اليوم السبت، في هجوم صاروخي للحوثيين على معسكر للقوات الحكومية في مأرب.



وقالت المصادر إن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا على معسكر الاستقبال في منطقة الميل شمال غربي مدينة مارب.



وأضافت أن الصاروخ أحدث انفجارا كبيرا وتسبب في مقتل وإصابة العشرات.



وجاء استهداف المعسكر بالتزامن مع معارك اندلعت منذ أمس الجمعة في نهم شرقي العاصمة صنعاء.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان، السبت، إن القوات الحكومية شنت هجوماً واسعاً على مواقع الحوثيين على امتداد جبهات مديرية نهم (الميمنة – الميسرة- قلب جبهة نهم).



ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله، إن "الهجوم انطلق منذ فجر أمس الجمعة، ولا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفادت مصادر إعلامية، أن قتلى وجرحى سقطوا مساء اليوم السبت، في هجوم صاروخي للحوثيين على معسكر للقوات الحكومية في مأرب.وقالت المصادر إن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا على معسكر الاستقبال في منطقة الميل شمال غربي مدينة مارب.وأضافت أن الصاروخ أحدث انفجارا كبيرا وتسبب في مقتل وإصابة العشرات.وجاء استهداف المعسكر بالتزامن مع معارك اندلعت منذ أمس الجمعة في نهم شرقي العاصمة صنعاء.وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان، السبت، إن القوات الحكومية شنت هجوماً واسعاً على مواقع الحوثيين على امتداد جبهات مديرية نهم (الميمنة – الميسرة- قلب جبهة نهم).ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله، إن "الهجوم انطلق منذ فجر أمس الجمعة، ولا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة.







صواريخ حوثيين مأرب



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