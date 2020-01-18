 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحوثيون يصدرون قراراً نهائياً بشأن التعامل بالعملة الجديدة
الحوثيون يصدرون قراراً نهائياً بشأن التعامل بالعملة الجديدة
السبت, 18 يناير, 2020 09:31:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الحوثيون يصدرون قراراً نهائياً بشأن التعامل بالعملة الجديدة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص
أعلنت جماعة الحوثي رسمياً اليوم السبت، حظر استخدام وحيازة العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية.

وقال البنك المركزي الخاضع لسيطرة الجماعة في العاصمة صنعاء في بيان السبت، أن المهلة الممنوحة لاستبدال العملة الجديدة انتهت اليوم.

وشدد البنك المركزي على القطاع المصرفي وبنوك وشركات ومنشأت صرافة بأن أي تداول للعملة غير القانونية لديهم سيتخذ تجاهها الاجراءات القانونية أقلها سحب الترخيص والإحالة للجهات المختصة.

وفي ديسمبر الماضي، أصدر البنك المركزي بصنعاء قرارا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية، معتبرا حيازة تلك العملات مخالفة قانونية.

وحدد البنك مهلة ثلاثين يوما تبدأ من 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتسليم المواطنين ما بحوزتهم من الفئات النقدية الجديدة، وإذا لم يفعلوا فسوف يتعرضون للمساءلة القانونية.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1573
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©