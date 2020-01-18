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الحوثيون يصدرون قراراً نهائياً بشأن التعامل بالعملة الجديدة

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*يمن برس - خاص

أعلنت جماعة الحوثي رسمياً اليوم السبت، حظر استخدام وحيازة العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية.



وقال البنك المركزي الخاضع لسيطرة الجماعة في العاصمة صنعاء في بيان السبت، أن المهلة الممنوحة لاستبدال العملة الجديدة انتهت اليوم.



وشدد البنك المركزي على القطاع المصرفي وبنوك وشركات ومنشأت صرافة بأن أي تداول للعملة غير القانونية لديهم سيتخذ تجاهها الاجراءات القانونية أقلها سحب الترخيص والإحالة للجهات المختصة.



وفي ديسمبر الماضي، أصدر البنك المركزي بصنعاء قرارا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية، معتبرا حيازة تلك العملات مخالفة قانونية.



وحدد البنك مهلة ثلاثين يوما تبدأ من 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتسليم المواطنين ما بحوزتهم من الفئات النقدية الجديدة، وإذا لم يفعلوا فسوف يتعرضون للمساءلة القانونية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت جماعة الحوثي رسمياً اليوم السبت، حظر استخدام وحيازة العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية.وقال البنك المركزي الخاضع لسيطرة الجماعة في العاصمة صنعاء في بيان السبت، أن المهلة الممنوحة لاستبدال العملة الجديدة انتهت اليوم.وشدد البنك المركزي على القطاع المصرفي وبنوك وشركات ومنشأت صرافة بأن أي تداول للعملة غير القانونية لديهم سيتخذ تجاهها الاجراءات القانونية أقلها سحب الترخيص والإحالة للجهات المختصة.وفي ديسمبر الماضي، أصدر البنك المركزي بصنعاء قرارا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية، معتبرا حيازة تلك العملات مخالفة قانونية.وحدد البنك مهلة ثلاثين يوما تبدأ من 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتسليم المواطنين ما بحوزتهم من الفئات النقدية الجديدة، وإذا لم يفعلوا فسوف يتعرضون للمساءلة القانونية.







اليمن العملة الجديدة حظر



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