عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا هجوم مأرب الصاروخي إلى 110 قتيلاً وجريحاً
*يمن برس - خاص
ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكراً للجيش الوطني في محافظة مأرب (شرقي اليمن) ، إلى 60 قتيلاً.
وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن القصف أسفر عن مقتل 60 جندياً وإصابة 50 آخرين بعضهم في حالة خطرة.
وأوضح أن صاروخاً استهدف تجمعاً للجنود في معسكر الاستقبال في منظقة الميل شمالي مأرب أثناء أدائهم صلاة المغرب مشيراً إلى أن غالبية الجنود ينتمون لألوية الحماية الرئاسية.
ويأتي الهجوم عقب ساعات من توعد الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، بـ"اتخاذ إجراءات مناسبة" رداً على هجوم للجيش الوطني على مواقع الحوثيين في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك