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صور أولية للقصف الذي استهدف معسكر الاستقبال في مأرب والانفجار الذي قتل عشرات الجنود
الأحد, 19 يناير, 2020 12:44:00 صباحاً
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*يمن برس - خاص
بثت قناة العربية الحدث قبل قليل صوراً أولية لقصف معسكر الاستقبال التدريبي في محافظة مأرب (شرقي اليمن).
وتظهر الصور اندلاع النيران لحظة القصف والدمار المروع الذي خلفته الصواريخ في المعسكر.
وقُتل نحو ٦٠ جندياً وجرح ٥٠ آخرون نتيجة القصف الذي استهدف معسكر الاستقبال في محافظة مأرب بحسب مصادر طبية.
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