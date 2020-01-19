بيان هام لوزارة الدفاع حول هجوم مأرب الصاروخي

*يمن برس - خاص
كشفت شعبة الإعلام العسكري في الجيش الوطني عن بيان مرتقب لوزارة الدفاع حول الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكراً للجيش في محافظة مأرب (شرقي اليمن).
وأكدت في بيان اليوم الأحد حصل "يمن برس" على نسخة منه، أن وزارة الدفاع ستصدر بياناً عسكرياً حول استهداف معسكر الاستقبال في مأرب والذي أسفر عن مقتل وجرح عشرات الجنود.
وأوضحت أن قوات الجيش الوطني أسقطت طائرة مسيرة فيما انفجرت الثانية في المعسكر التدريبي داعية إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر بعد هجوم مأرب الإرهابي.
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