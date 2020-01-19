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بشرى سارة للموظفين في تعز بشأن المرتبات
الأحد, 19 يناير, 2020 03:20:00 مساءً

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بشرى سارة للموظفين في تعز بشأن المرتبات
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*يمن برس -خاص
أكد مصدر مسؤول في محافظة تعز أن رواتب موظفي التربية والتعليم في المحافظة سيبدأ صرفها من يوم غدٍ الاثنين عبر مصرف الكريمي.


وقال مدير مكتب إعلام تعز المحامي نجيب قحطان في منشور على صفحته بالفيسبوك تابعه "يمن برس" إن راتب شهر ديسمبر الفائت لموظفي ومعلمي التربية والتعليم سيتم صرفه  للمديريات المحررة في تعز ابتداءاً من يوم غد الاثنين .

وأضاف أن الصرف للمديريات الغير محررة سيتم في حال توفر السيولة في البنك .

وتشير المعلومات  إلى أن هناك أخبار واردة من مصادر في المالية تؤكد وجود محاولات لاستبعاد المديريات الغير محررة من الصرف ابتداءا من شهر واحد .

وكان محافظ تعز ، الأستاذ نبيل شمسان قد أوضح قبل أيام بأن هناك عراقيل منعت وصول المرتبات إلى تعز أبرزها الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة .


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خاص - يمن برس

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