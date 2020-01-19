 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / بما فيها السرطان ..دراسة تكشف النقاب عن أمراض غير معدية تنقلها الميكروبات
بما فيها السرطان ..دراسة تكشف النقاب عن أمراض غير معدية تنقلها الميكروبات
الأحد, 19 يناير, 2020 08:50:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
بما فيها السرطان ..دراسة تكشف النقاب عن أمراض غير معدية تنقلها الميكروبات
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -متابعة خاصة
كشفت مجلة علمية النقاب عن أن العديد من الأمراض غير المعدية قد تنتقل بين البشر عن طريق الميكروبات، بما في ذلك البكتيريا والفطريات والفيروسات، التي تعيش على أجسادنا.

وذكرت مجلة "Science" العلمية الأمريكية، مساء أول أمس، الجمعة، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة والأمعاء الالتهابية والسكري والقلب والأوعية الدموية يتغير لديهم النظام الميكروبي بالجسم "الميكروبيوم".


وأفادت المجلة بأن الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب والسرطان والرئة هي أكثر أسباب الوفاة شيوعا، حيث تبلغ 70% من الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث تمثل 41 مليون نسمة حول العالم، وهي أمراض ليست معدية، كونها ناتجة عن عدة عوامل وراثية، كما أنها ربما ترجع إلى أنماط الحياة والبيئية، وهي أمراضي لا يمكن انتقالها بين البشر. 


ولفتت الدراسة إلى أن السمنة أحد أهم أسباب الخطر الرئيسية للعديد من الأمراض غير المعدية، خاصة وأن هذا المرض يحتوي على عناصر جرثومي، نتيجة لسوء النظام الغذائي، وبالتالي يدخل إلى جانبه مرض الأمعاء الالتهابية، أيضا.

ونوهت إلى أنه من الممكن أن تنقل السمنة المفرطة عبر صديق لديه هذا المرض، أو الإصابة بين أفراد الأسرة الواحدة، وبالتالي فإن العوامل الوراثية عامل مهم من عوامل نقل الأمراض، حيث استندت في ذلك إلى دراسة نشرت على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تبين من خلالها أن وجود صديق يعاني من السمنة المفرطة يزيد المرض بنسبة 57٪، فيما تصل نسبة 40٪ في حال وجود أخ يعاني من السمنة أيضا.

وأبرزت الدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية أن الكائنات المجهرية عندما تؤخذ من أشخاص مصابين وتوضع في نماذج حيوانية، تسبب المرض للإنسان، أي أن الأمراض غير المعدية قد تكون معدية في بعض الأحيان. 

وشددت المجلة الأمريكية في دراستها الحديثة على أنه الباحثين لا يزالون بحاجة إلى مزيد من البحث حول فهم كيفية انتقال الميكروبات وتأثيراتها.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
145
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©