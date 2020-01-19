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بن دغر يكشف الجهة التي استهدفت معسكر الاستقبال في مأرب

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*يمن برس - خاص

كشف مستشار ريس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر الجهة التي استهدفت معسكر الاستقبال في محافظة مأرب (شرقي اليمن).



وقال بن دغر في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، " سيذكر التاريخ أن الحوثيين كأسلافهم من الأئمة السابقين،هم من تسببوا في كل ما يجري في بلدنا، من قتل النفس التي حرم الله، ومن دمار حل بأرض طيبة، ومن خراب أصاب الدولة، وخطر داهم الهوية الوطنية".



وأضاف: من استشهدوا اليوم إنما استشهدوا لأنهم أرادوا الحفاظ على مكاسب الشعب، ومصالحه العليا.



وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف معسكر الاستقبال في محافظة مأرب (شرقي اليمن) إلى 111 قتيلاً و 68 جريحاً بحسب وكيل وزارة الصحة عبدالرقيب الحيدري.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشف مستشار ريس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر الجهة التي استهدفت معسكر الاستقبال في محافظة مأرب (شرقي اليمن).وقال بن دغر في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، " سيذكر التاريخ أن الحوثيين كأسلافهم من الأئمة السابقين،هم من تسببوا في كل ما يجري في بلدنا، من قتل النفس التي حرم الله، ومن دمار حل بأرض طيبة، ومن خراب أصاب الدولة، وخطر داهم الهوية الوطنية".وأضاف: من استشهدوا اليوم إنما استشهدوا لأنهم أرادوا الحفاظ على مكاسب الشعب، ومصالحه العليا.وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف معسكر الاستقبال في محافظة مأرب (شرقي اليمن) إلى 111 قتيلاً و 68 جريحاً بحسب وكيل وزارة الصحة عبدالرقيب الحيدري.







مأرب هجوم صاروخي معسكر



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