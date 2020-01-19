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نجاة رئيس عمليات اللواء 35 مدرع من محاولة اغتيال في تعز
الأحد, 19 يناير, 2020 09:32:00 مساءً

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نجاة رئيس عمليات اللواء 35 مدرع من محاولة اغتيال في تعز

*يمن برس - خاص

نجا قائد عسكري بارز في اللواء 35 مدرع من محاولة اغتيال اليوم الأحد، بالقرب من مدينة التربة (جنوبي محافظة تعز).

وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن مسلحين مجهولين نصبوا كميناً لموكب العقيد عبد الحكيم الجبزي، رئيس عمليات اللواء 35 مدرع، في أطراف مدينة التربة.

وأوضح أن المسلحين فتحوا النار على موكب الجبزي، أثناء عودته من وقفة احتجاجية في وسط المدينة تطالب بالكشف عن قتلة العميد عدنان الحمادي قائد اللواء.

وأكدت المصادر أن العقيد الجبزي نجا من محاولة الاغتيال فيما لحقت بعض الأضرار بسيارته الشخصية.

في سياق متصل، وجهت قيادة  اللواء 35 مدرع بتعز برفع الجاهزية في التربة ومحيطها، عقب نجاة قائد عمليات اللواء، العقيد عبدالحكيم الجبزي، من محاولة اغتيال في محيط المدينة.
 


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خاص - يمن برس

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