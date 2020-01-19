بهدف محمد صلاح ..ليفربول يحسم مواجهة مان يونايتد ويحقق رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -متابعة خاصة

واصل ليفربول مسيرته الخالية من الهزيمة في الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في الجولة 23 من المسابقة.



سجل هدفي ليفربول، فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح في الدقيقتين 14 و93 من عمر المباراة.



بهذه النتيجة، بات ليفربول الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز على جميع فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم.





واقترب الريدز من التتويج باللقب، حيث يهيمن الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك واصل ليفربول مسيرته الخالية من الهزيمة في الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في الجولة 23 من المسابقة.سجل هدفي ليفربول، فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح في الدقيقتين 14 و93 من عمر المباراة.بهذه النتيجة، بات ليفربول الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز على جميع فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم.واقترب الريدز من التتويج باللقب، حيث يهيمن الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.







ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح



شارك الخبر أصدقاءك:



1860

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

