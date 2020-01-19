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بهدف محمد صلاح ..ليفربول يحسم مواجهة مان يونايتد ويحقق رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي
الأحد, 19 يناير, 2020 09:59:00 مساءً

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بهدف محمد صلاح ..ليفربول يحسم مواجهة مان يونايتد ويحقق رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي
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*يمن برس -متابعة خاصة
واصل ليفربول مسيرته الخالية من الهزيمة في الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في الجولة 23 من المسابقة.

سجل هدفي ليفربول، فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح في الدقيقتين 14 و93 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، بات ليفربول الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز على جميع فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم.


واقترب الريدز من التتويج باللقب، حيث يهيمن الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.


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خاص - يمن برس

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