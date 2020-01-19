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طائرة تنقل شيخ مشائخ اليمن من العاصمة صنعاء إلى هذه الدولة
الأحد, 19 يناير, 2020 10:13:00 مساءً

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طائرة تنقل شيخ مشائخ اليمن من العاصمة صنعاء إلى هذه الدولة
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*يمن برس - خاص
غادر الشيخ ناجي بن عبدالعزيز الشايف، شيخ مشائخ قبيلة بكيل، إحدى أكبر القبائل في اليمن اليوم الأحد، العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر مطلعة إن الشيخ الشايف غادر مطار صنعاء على متن طائرة أممية للأردن ومنها إلى لندن في رحلة علاجية.

وكان  الشيخ ناجي بن عبدالعزيز الشايف، شيخ مشايخ بكيل غادر العاصمة صنعاء، مطلع العام 2018 على متن طائرة عمانية إلى مسقط.

وسبق للشيخ ناجي بن عبدالعزيز الشايف أن أجرى عملية جراحية في لندن وعاد إلى اليمن أواخر العام 2014.


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خاص - يمن برس

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