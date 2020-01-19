الحوثيون يعلنون رسمياً مقتل شقيق المشاط

*يمن برس - خاص

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، عن مقتل شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة والقيادي البارز فيها مهدي المشاط.وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، إن المشاط تسلم اليوم الأحد، درع شقيقه رفيق محمد حسين المشاط من قبل مؤسسة الشهداء التابعة للجماعة.ولم تكشف الجماعة عن مكان وتوقيت مقتل شقيق القيادي البارز مهدي المشاط.وعين الحوثيون المشاط رئيساً للمجلس السياسي الأعلى خلفاً لصالح الصماد الذي قتل بغارة جوية في الحديدة عام 2018.