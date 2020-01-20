تحالف رصد: مقتل مصور صحفي في قصف المعسكر التدريبي بمأرب

*يمن برس - متابعة خاصة
لقي مصور صحفي في صحيفة 26 سبتمبر حتفه ضمن قتلى الاستهداف الحوثي لمعسكر الاستقبال التدريبي في محافظة مأرب.
وأوضح "تحالف رصد" في تغريدة مقتضبة على حسابه في تويتر أن المصور بديل البريهي سقط في القصف الصاروخي على مسجد معسكر الإستقبال في مدينة مأرب مساء السبت المنصرم.
مضيفًا أن البريهي هو إعلامي آخر يضاف إلى رصيد ضحايا "جماعة الحوثي" من القتلى والجرحى والمخفيين قسريا على حد تعبيره.
وأعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، الإثنين، رصد 28 حالة انتهاك بحق أعضائها الإعلاميين، خلال الربع الأول من 2019.
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد أعلنت أنها رصدت 28 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون في الربع الأول من العام الجاري، في ظل ظروف سيئة وخطيرة يعيشها الوسط الصحفي والإعلامي باليمن، مشيرة إلى أن من بين هذه الانتهاكات 6 حالات اختطاف واعتقال.
وسقط خلال العام الماضي العديد من الصحفيين بين قتيل وجريح أثناء قيامهم بالتغطية الميدانية للمعارك الدائرة بين قوات الحكومة وجماعة الحوثي في مختلف جبهات القتال .
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