سفير يمني: استراتيجية الحكومة والتحالف في مواجهة الحوثي يسودها التخبط

*يمن برس - متابعة خاصة
أكد سفير يمني أن استراتيجية مواجهة الحوثي من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي يسودها التخبط.
وقال السفير اليمني بالأردن علي العمراني في تغريدة له على"تويتر" هل يفيد تكرار القول بأن قلوبنا تنفطر على مجازر أبنائنا.
مشيراً إلى إن الحوثي مجرم من أول يوم حمل فيه السلاح وواجه الدولة اليمنية وعمل على تقويضها حتى اجتاح عاصمتها.
وأردف بالقول "لكن ما يجب التأكيد عليه هو أن هناك خللاً وتخبطاً في استراتيجية مواجهة الحوثي من قبلنا نحن في الحكومة اليمنية والتحالف العربي".
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