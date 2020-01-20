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مركز الأرصاد: أجواء باردة ستسود هذه المناطق خلال الساعات القادمة

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن البيانات المستلمة من محطات الرصد الجوي في الجمهورية وتحليل خرائط الطقس السطحية والعلوية و صور الأقمار الاصطناعية ومتابعة مخرجات التنبؤات العددية، تشير إلى استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المرتفعات و الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، بوتيرة أخف مما كانت عليه خلال الايام الماضية.



وتوقع المركز أن تكون الأجواء الباردة هي السائدة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات، خاصة المرتفعات الشمالية و الأجزاء الشمالية من المرتفعات الوسطى.



كما توقع أن تكون الأجواء باردة نسبيا على بقية المرتفعات والهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، بينما تكون معتدلة الحرارة على المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن البيانات المستلمة من محطات الرصد الجوي في الجمهورية وتحليل خرائط الطقس السطحية والعلوية و صور الأقمار الاصطناعية ومتابعة مخرجات التنبؤات العددية، تشير إلى استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المرتفعات و الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، بوتيرة أخف مما كانت عليه خلال الايام الماضية.وتوقع المركز أن تكون الأجواء الباردة هي السائدة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات، خاصة المرتفعات الشمالية و الأجزاء الشمالية من المرتفعات الوسطى.كما توقع أن تكون الأجواء باردة نسبيا على بقية المرتفعات والهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، بينما تكون معتدلة الحرارة على المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى.







الأرصاد أجواء باردة



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