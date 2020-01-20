 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مركز الأرصاد: أجواء باردة ستسود هذه المناطق خلال الساعات القادمة
مركز الأرصاد: أجواء باردة ستسود هذه المناطق خلال الساعات القادمة
الإثنين, 20 يناير, 2020 01:16:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
مركز الأرصاد: أجواء باردة ستسود هذه المناطق خلال الساعات القادمة

*يمن برس - متابعة خاصة
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن البيانات المستلمة من محطات الرصد الجوي في الجمهورية وتحليل خرائط الطقس السطحية والعلوية و صور الأقمار الاصطناعية ومتابعة مخرجات التنبؤات العددية، تشير إلى استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المرتفعات و الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، بوتيرة أخف مما كانت عليه خلال الايام الماضية.

وتوقع المركز أن تكون الأجواء الباردة هي السائدة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات، خاصة المرتفعات الشمالية و الأجزاء الشمالية من المرتفعات الوسطى.

كما توقع أن تكون الأجواء باردة نسبيا على بقية المرتفعات والهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، بينما تكون معتدلة الحرارة على المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
688
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©