مركز الأرصاد: أجواء باردة ستسود هذه المناطق خلال الساعات القادمة

*يمن برس - متابعة خاصة
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن البيانات المستلمة من محطات الرصد الجوي في الجمهورية وتحليل خرائط الطقس السطحية والعلوية و صور الأقمار الاصطناعية ومتابعة مخرجات التنبؤات العددية، تشير إلى استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المرتفعات و الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، بوتيرة أخف مما كانت عليه خلال الايام الماضية.
وتوقع المركز أن تكون الأجواء الباردة هي السائدة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات، خاصة المرتفعات الشمالية و الأجزاء الشمالية من المرتفعات الوسطى.
كما توقع أن تكون الأجواء باردة نسبيا على بقية المرتفعات والهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، بينما تكون معتدلة الحرارة على المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك