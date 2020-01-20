اتساع جنوني وغير مسبوق لفارق الصرف بين صنعاء عدن (أسعار صنعاء وعدن اليوم)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -خاص

يتسع فارق الصرف بشكل جنوني ومخيف بين صنعاء وعدن في ظل أوضاع سياسية واقتصادية سيئة .



وجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين 20 يناير 2020 كما يلي :



(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي : 175

⁦ الدولار 650

⁦ الإماراتي 174

⁦ العماني : 1667

ذهب كسر 21 : 27,200





(( أسعار البيع ))

⁦ السعودي : 176

⁦الدولار : 655

⁦ الإماراتي : 175

⁦ العماني : 1695

ذهب كسر 21 : 27,500





الأسعار في صنعاء .



شراء السعودي : 154.5

بيع السعودي : 155



شراء الدولار : 587

بيع الدولار : 590





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يتسع فارق الصرف بشكل جنوني ومخيف بين صنعاء وعدن في ظل أوضاع سياسية واقتصادية سيئة .وجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين 20 يناير 2020 كما يلي :(( أسعار الشراء ))⁦ السعودي : 175⁦ الدولار 650⁦ الإماراتي 174⁦ العماني : 1667ذهب كسر 21 : 27,200(( أسعار البيع ))⁦ السعودي : 176⁦الدولار : 655⁦ الإماراتي : 175⁦ العماني : 1695ذهب كسر 21 : 27,500الأسعار في صنعاء .شراء السعودي : 154.5بيع السعودي : 155شراء الدولار : 587بيع الدولار : 590







الريال الدولار الصرف



شارك الخبر أصدقاءك:



6164

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

