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اتساع جنوني وغير مسبوق لفارق الصرف بين صنعاء عدن (أسعار صنعاء وعدن اليوم)
الإثنين, 20 يناير, 2020 02:26:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
يتسع فارق الصرف بشكل جنوني ومخيف بين صنعاء وعدن في ظل أوضاع سياسية واقتصادية سيئة .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين 20 يناير 2020 كما يلي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 175
الدولار 650
الإماراتي 174
العماني : 1667
ذهب كسر 21 : 27,200
(( أسعار البيع ))
السعودي : 176
الدولار : 655
الإماراتي : 175
العماني : 1695
ذهب كسر 21 : 27,500
الأسعار في صنعاء .
شراء السعودي : 154.5
بيع السعودي : 155
شراء الدولار : 587
بيع الدولار : 590
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