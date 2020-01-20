الرئيس هادي يوجه بصرف مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج

*يمن برس - خاص
أعلن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني عن توجيه الرئيس هادي اليوم الاثنين بصرف مستحقات الطلاب اليمنيين في الخارج.
وقال البركاني في تغريدة له على حسابه في تويتر "أبناءنا الأجلاء الطلاب اليمنيين بالخارج وفي ماليزيا بشكل خاص فخامة الأخ الرئيس قد أصدر توجيهاته الآن بصرف المستحقات المالية الخاصة بكم".
وطمأن البركاني الطلاب قائلاً "وإن شاء الله تصلكم خلال الأيام القادمة وبشكل عاجل، جميعنا مهتمين ومقدرين ظروفكم".
يذكر أن السفارات والملحقيات اليمنية في دول ابتعاث الطلاب اليمنيين شهدت في الأيام الأخيرة وقفات احتجاجية واعتصامات مطالبة بصرف باقي مستحقات الطلاب للعام المنصرم 2019.
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