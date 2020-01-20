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اغتيال قائد اللواء أول مقاومة جنوبية في محافظة الضالع

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*يمن برس - خاص

اغتال مسلحون مجهولون مساء اليوم الإثنين قائداً عسكرياً كبيراً في محافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن مسلحين فتحوا النار على موكب قائد اللواء أول مقاومة جنوبية في منطقة حبيل الريدة بمحافظة الضالع العقيد وليد سيف العفيف سكره، أثناء توجهه إلى عدن.



وأوضح المصدر أن العقيد سكره أصيب برصاصة في الرأس وتم اسعافه إلى أحد مستفيات مدينة عدن لكنه كان قد فارق الحياة.



وتشهد أجزاء من محافظة الضالع (جنوبي البلاد) مواجهات مستمرة بين القوات المشتركة من جهة والحوثيين من جهة أخرى.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اغتال مسلحون مجهولون مساء اليوم الإثنين قائداً عسكرياً كبيراً في محافظة الضالع (جنوبي اليمن).وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن مسلحين فتحوا النار على موكب قائد اللواء أول مقاومة جنوبية في منطقة حبيل الريدة بمحافظة الضالع العقيد وليد سيف العفيف سكره، أثناء توجهه إلى عدن.وأوضح المصدر أن العقيد سكره أصيب برصاصة في الرأس وتم اسعافه إلى أحد مستفيات مدينة عدن لكنه كان قد فارق الحياة.وتشهد أجزاء من محافظة الضالع (جنوبي البلاد) مواجهات مستمرة بين القوات المشتركة من جهة والحوثيين من جهة أخرى.







اليمن الضالع اغتيال



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