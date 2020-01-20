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محكمة حوثية تقضي بإعدام ثلاثة متهمين باغتيال المتوكل والخيواني
الإثنين, 20 يناير, 2020 10:44:00 مساءً

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محكمة حوثية تقضي بإعدام ثلاثة متهمين باغتيال المتوكل والخيواني
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*يمن برس - متابعة خاصة
قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم الاثنين، بإعدام ثلاثة متهمين باغتيال السياسيين اليمنيين محمد عبد الملك المتوكل وعبدالكريم الخيواني.

وقضى منطوق الحكم بإدانة صهيب محمد التاج ويوسف حسن البناء وسفيان على الفتحي، بالتهم المنسوبة إليهم في صحيفة الاتهام ومعاقبتهم بالإعدام قصاصا وتعزيزا رميا بالرصاص حتى الموت وتنفيذ العقوبة بساحة عامة.

كما قضى الحكم بإدانة كلاً من كمال مرشد حزام ويوسف عبد السلام المحبشي، والاكتفاء بمدة الحبس التي أمضياها بالسجن والإفراج عنهما ووضعهما تحت رقابة الأجهزة الأمنية لمدة ثلاث سنوات.


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خاص - يمن برس

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