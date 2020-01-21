الحوثيون يهدون نجل سليماني جنبية يمنية (صور)

*يمن برس - خاص
زار سفير الحوثيين في طهران، إبراهيم الديلمي، الإثنين، أسرة قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني الإثنين، لتقديم التعازي في وفاة والدهم الذي قتل بضربة أمريكية في العراق مطلع الشهر الجاري.
وبثت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، ضوراً للقاء الذي جمع الديلمي بأسرة سليماني حيث ظهر فيها نجل الأخير مرتدياً الجنبية اليمنية التي أهداها له السفير الحوثي.
وقُتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق بضربة جوية أميركية في 3 من يناير الجاري قرب مطار بغداد الدولي.
وكانت جماعة الحوثي توعدت بـ"رد سريع ومباشر"، بعد اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية.
وشارك وفد حوثي رفيع برئاسة ناطق الجماعة الرسمي محمد عبد السلام، في مراسم تشييع سليماني ورفاقه في العاصمة الإيرانية طهران.
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