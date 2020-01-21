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"عمال محتجون" يقطعون الكهرباء عن أكبر سوق للأغذية في العالم
الثلاثاء, 21 يناير, 2020 05:45:00 مساءً

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"عمال محتجون" يقطعون الكهرباء عن أكبر سوق للأغذية في العالم
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*يمن برس -وكالات
قطع عمال فرنسيون الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن سوق رانجيس، أكبر سوق جملة للأغذية الطازجة في العالم، احتجاجا على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد حسبما أفادت نقابة عمالية يسارية.

وقال متحدث باسم سوق رانجيس الدولي، بحسب وكالة "رويترز"، إنه تمت الاستعانة بإمدادات الكهرباء الطارئة عندما بدأ الانقطاع الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش وإن الحركة التجارية لم تتعطل. واستمر انقطاع الكهرباء لمدة 90 دقيقة.

وكتب فرع العاملين في مجال الطاقة في نقابة الكونفدرالية العامة للشغل على "فيسبوك" "تم قطع الكهرباء عن رانجيس هذا الصباح".


وتسبب انقطاع الكهرباء أيضا في وقف خدمات قطار أورلي فال الخفيف الذي يصل إلى مطار أورلي ثاني أكبر مطارات باريس ازدحاما.

ويرغب ماكرون في توحيد نظام التقاعد الفرنسي وتقديم حوافز للعاملين حتى يستمروا في العمل لفترة أطول لتعويض تكلفة أحد أكثر أنظمة التقاعد سخاء على مستوى العالم.

وتعارض النقابات هذا وتقول إن العمال سيضطرون للعمل فترة أطول حتى يحصلوا على معاش كامل.

ويغطي سوق رانجيس مساحة نحو 557 فدانا ويحقق إيرادات سنوية تصل إلى تسعة مليارات يورو.


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خاص - يمن برس

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