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آخر تطورات المعارك في جبهة "نهــم" وصرواح

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قوات الجيش الوطني في نهم

*يمن برس -صنعاء

أعلن الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، السيطرة على سلسلة جبلية بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على جبال "جرشب" في مديرية نهم وسط تقدم كبير لأبطال الجيش.



وأشار إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



في السياق ذكرت مصادر عسكري، أن قياديين في ميليشيا الحوثي وهما" جابر المؤيد، ويحيى محمد ناصر فضيل"، قتلا خلال المعارك المتواصلة في جبهة نهم.



ويتولى المؤيد قيادة ما تسمى بكتيبة الموت في ميليشيا الحوثي فيما يعمل الأخر مسؤول التجنيد والتحشيد في جبهة نهم.



ومساء الاثنين، أعلن الجيش الوطني تحرير سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم شرق العاصمة كانت تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية ومصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيات.



من جانب أخر، ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر آليات عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية غرب مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.



وكانت ميليشيا الحوثي حشدت مسلحيها خلال الفترة الماضية إلى جبهات نهم بصنعاء وصرواح وهيلان بمأرب وشنت هجوما باتجاه مواقع الجيش الوطني، إلا أنه تم التصدي لها وتكبيدها خسائر فادحة وشن هجمات معاكسة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، السيطرة على سلسلة جبلية بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على جبال "جرشب" في مديرية نهم وسط تقدم كبير لأبطال الجيش.وأشار إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.في السياق ذكرت مصادر عسكري، أن قياديين في ميليشيا الحوثي وهما" جابر المؤيد، ويحيى محمد ناصر فضيل"، قتلا خلال المعارك المتواصلة في جبهة نهم.ويتولى المؤيد قيادة ما تسمى بكتيبة الموت في ميليشيا الحوثي فيما يعمل الأخر مسؤول التجنيد والتحشيد في جبهة نهم.ومساء الاثنين، أعلن الجيش الوطني تحرير سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم شرق العاصمة كانت تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية ومصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيات.من جانب أخر، ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر آليات عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية غرب مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.وكانت ميليشيا الحوثي حشدت مسلحيها خلال الفترة الماضية إلى جبهات نهم بصنعاء وصرواح وهيلان بمأرب وشنت هجوما باتجاه مواقع الجيش الوطني، إلا أنه تم التصدي لها وتكبيدها خسائر فادحة وشن هجمات معاكسة.







نهم صرواح الجيش الوطني



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