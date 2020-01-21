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القبض على منفذ عملية اغتيال قائد اللواء الأول مقاومة في الضالع

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العقيد وليد سكره

*يمن برس -الضالع

قالت مصادر إعلامية في محافظة الضالع إنه تم إلقاء القبض على قاتل قائد اللواء الأول ” مقاومة جنوبية” العقيد وليد سكره بالقرب من قرية نعيمة بمحافظة الضالع.





وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الضالع ماتزال تبحث عن بقية العصابة المشتركة بالقتل .





وكان مسلحون مجهولون قد اغتالوا قائد اللواء الأول “مقاومة جنوبية ” العقيد وليد سيف سكره بمنطقة “السمح” بحبيل الريدة التابعة لمحافظة الضالع أثناء ما كان في طريقه إلى العاصمة المؤقتة عدن .





وشارك العقيد وليد سكره بدورفاعل في معارك تحرير محافظة الضالع من جماعة الحوثي في العام ٢٠١٥م .





وهو نجل العميد الركن سيف سكره قائد اللواء الأول مقاومة الذي قتل مطلع يونيو من العام الماضي خلال المواجهات مع جماعة الحوثي شمالي الضالع.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر إعلامية في محافظة الضالع إنه تم إلقاء القبض على قاتل قائد اللواء الأول ” مقاومة جنوبية” العقيد وليد سكره بالقرب من قرية نعيمة بمحافظة الضالع.وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الضالع ماتزال تبحث عن بقية العصابة المشتركة بالقتل .وكان مسلحون مجهولون قد اغتالوا قائد اللواء الأول “مقاومة جنوبية ” العقيد وليد سيف سكره بمنطقة “السمح” بحبيل الريدة التابعة لمحافظة الضالع أثناء ما كان في طريقه إلى العاصمة المؤقتة عدن .وشارك العقيد وليد سكره بدورفاعل في معارك تحرير محافظة الضالع من جماعة الحوثي في العام ٢٠١٥م .وهو نجل العميد الركن سيف سكره قائد اللواء الأول مقاومة الذي قتل مطلع يونيو من العام الماضي خلال المواجهات مع جماعة الحوثي شمالي الضالع.







اغتيال الضالع قائد اللواء الأول



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