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الحوثيون يتهمون برنامج الأغذية العالمي بمنع إدخال المساعدات للدريهمي

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*يمن برس - متابعات

اتهمت جماعة الحوثي اليوم الثلاثاء، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بمنع إدخال المساعدات إلى مديرية الدُريهمي في محافظة الحديدة غربي البلاد.



وقالت السلطة المحلية التابعة للحوثيين بالحديدة، في بيانه إن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة منع إدخال المساعدات الغذائية لقرى وعزل مديرية الدريهمي للمرة الثالثة على التوالي.



وزعم البيان الذي نشرته وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها الحوثية، أن "قرار منع دخول المساعدات الغذائية جاء بتوجيهات من دول التحالف العربي,



ووصفت السلطة المحلية قرار برنامج الأغذية العالمي بأنه "مهين وصادم، ويدل على تماهي منظمة الأمم المتحدة وتواطؤها مع دول التحالف، للاستمرار في تعميق معاناة سكان المديرية".



ولم يصدر تعليق من قبل برنامج الأغذية العالمي، الذي سبق أن اتهم الحوثيين بارتكاب انتهاكات بحق العمل الإغاثي في اليمن وتحويل مسار المساعدات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اتهمت جماعة الحوثي اليوم الثلاثاء، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بمنع إدخال المساعدات إلى مديرية الدُريهمي في محافظة الحديدة غربي البلاد.وقالت السلطة المحلية التابعة للحوثيين بالحديدة، في بيانه إن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة منع إدخال المساعدات الغذائية لقرى وعزل مديرية الدريهمي للمرة الثالثة على التوالي.وزعم البيان الذي نشرته وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها الحوثية، أن "قرار منع دخول المساعدات الغذائية جاء بتوجيهات من دول التحالف العربي,ووصفت السلطة المحلية قرار برنامج الأغذية العالمي بأنه "مهين وصادم، ويدل على تماهي منظمة الأمم المتحدة وتواطؤها مع دول التحالف، للاستمرار في تعميق معاناة سكان المديرية".ولم يصدر تعليق من قبل برنامج الأغذية العالمي، الذي سبق أن اتهم الحوثيين بارتكاب انتهاكات بحق العمل الإغاثي في اليمن وتحويل مسار المساعدات.







الحوثي الحديدة الغذاء العالمي



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