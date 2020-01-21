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بيان هام للجيش حول تطورات معارك نهم ومأرب

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*يمن برس - متابعات

أعلن الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، اسقاط ثلاث طائرات مسيرة للحوثيين في نهم شرق صنعاء وأطراف محافظة مأرب.



وقال المتحدث باسم الجيش العميد الركن عبده مجلي، إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين على أطراف محافظة مأرب وأخرى في جبهة نهم بصنعاء. مشيراً إلى استمرار المعارك بين الجيش والحوثيين على امتداد مختلف الجبهات في صنعاء والجوف والبيضاء وصرواح بإسناد من طيران التحالف





وأوضح العميد مجلي في تصريح نقله موقع الجيش "سبتمبر نت" أن قوات الجيش تمكنت خلال الساعات الماضية من القضاء على مجاميع حوثية في عملية عسكرية تمكنت خلال من استعادة السيطرة على سلسة جبال جرشب في نهم.





وأضاف أن قوات الجيش نفذت عملية استدراج محكم في حريب نهم ومواقع أخرى شرقي العاصمة صنعاء كما أفشلت محاولات تسلل لبعض المواقع في جبهة الغيل بمحافظة الجوف.





وأشار إلى أنه تم التعامل مع محاولة عناصر حوثية حاولت التسلل إلى قرب نقطة الكسارة لعرقلة الطريق العام الرابط بين مأرب والجوف.. مؤكداً أنه تم القضاء على تلك العناصر الذين سقطوا بين قتيل وجريح وتم القبض على عدد آخر وفرار البقية.





ودعا متحدث الجيش، منظمة الصليب الأحمر الدولية إلى انتشال جثث قتلى الحوثيين.مشيراً إلى أن قوات الجيش ألقت القبض على عدد من المغرر بهم من عناصرهم وتم نقل بعضهم لتلقي العلاج في المستشفيات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، اسقاط ثلاث طائرات مسيرة للحوثيين في نهم شرق صنعاء وأطراف محافظة مأرب.وقال المتحدث باسم الجيش العميد الركن عبده مجلي، إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين على أطراف محافظة مأرب وأخرى في جبهة نهم بصنعاء. مشيراً إلى استمرار المعارك بين الجيش والحوثيين على امتداد مختلف الجبهات في صنعاء والجوف والبيضاء وصرواح بإسناد من طيران التحالفوأوضح العميد مجلي في تصريح نقله موقع الجيش "سبتمبر نت" أن قوات الجيش تمكنت خلال الساعات الماضية من القضاء على مجاميع حوثية في عملية عسكرية تمكنت خلال من استعادة السيطرة على سلسة جبال جرشب في نهم.وأضاف أن قوات الجيش نفذت عملية استدراج محكم في حريب نهم ومواقع أخرى شرقي العاصمة صنعاء كما أفشلت محاولات تسلل لبعض المواقع في جبهة الغيل بمحافظة الجوف.وأشار إلى أنه تم التعامل مع محاولة عناصر حوثية حاولت التسلل إلى قرب نقطة الكسارة لعرقلة الطريق العام الرابط بين مأرب والجوف.. مؤكداً أنه تم القضاء على تلك العناصر الذين سقطوا بين قتيل وجريح وتم القبض على عدد آخر وفرار البقية.ودعا متحدث الجيش، منظمة الصليب الأحمر الدولية إلى انتشال جثث قتلى الحوثيين.مشيراً إلى أن قوات الجيش ألقت القبض على عدد من المغرر بهم من عناصرهم وتم نقل بعضهم لتلقي العلاج في المستشفيات.







اليمن الجيش بيان



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