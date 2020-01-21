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مدفعية الجيش تدمر تعزيزات للحوثيين في صنعاء

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*يمن برس - متابعة خاصة

إستهدفت مدفعية الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، تجمعات وتعزيزات تابعة للحوثيين شمال مديرية نهم (شرق صنعاء) وفقاً لمصدر عسكري.



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله، ان المدفعية قصفت آليات عسكرية تابعة للحوثيين كانت تحمل تعزيزات بشرية شمال سلسلة جرشب التابعة لمديرية نهم.. مشيراً إلى أن القصف أسفر عن تدمير تلك التعزيزات ومصرع جميع من كانوا على متنها.



وأكد المصدر أن المعارك المتواصلة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الحوثيين بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر كبيرة في المعدات القتالية.. لافتاً إلى أن المعارك لازالت مستمرة حتى اللحظة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك إستهدفت مدفعية الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، تجمعات وتعزيزات تابعة للحوثيين شمال مديرية نهم (شرق صنعاء) وفقاً لمصدر عسكري.ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله، ان المدفعية قصفت آليات عسكرية تابعة للحوثيين كانت تحمل تعزيزات بشرية شمال سلسلة جرشب التابعة لمديرية نهم.. مشيراً إلى أن القصف أسفر عن تدمير تلك التعزيزات ومصرع جميع من كانوا على متنها.وأكد المصدر أن المعارك المتواصلة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الحوثيين بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر كبيرة في المعدات القتالية.. لافتاً إلى أن المعارك لازالت مستمرة حتى اللحظة.







اليمن الجيش صنعاء



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