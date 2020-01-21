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جمعية الصرافين تحذر من التلاعب بأسعار الصرف وتتوعد المخالفين
الثلاثاء, 21 يناير, 2020 10:20:00 مساءً

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جمعية الصرافين تحذر من التلاعب بأسعار الصرف وتتوعد المخالفين

*يمن برس - متابعة خاصة
حذرت جمعية الصرافين اليمنيين بصنعاء، كافة الشركات ومنشآت الصرافة من التلاعب بأسعار الصرف، وعدم مجاراة إرتفاع السعر غير المنطقي.
 

وأكدت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء على التزام الشركات ومنشئات الصرافة بهامش البيع والشراء المحدد وعدم تجاوزهمشددة على كافة شركات ومنشئات الصرافة الالتزام بالبيع لعملائهم فقط، وأخذ البيانات اللازمة وتحديد الغرض من البيع أو الشراء بشكل تفصيلي.
 

ودعت الجمعية الشركات ومنشآت الصرافة إلى الالتزام بذلك، لافتة إلى أن هناك لجان تحقق من الجهات المختصة للتأكد من تطبيق ذلك، محملة المخالفين المسئولية الكاملة.


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خاص - يمن برس

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