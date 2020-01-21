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عاجل.. تشكيل حكومة جديدة في لبنان وزينة عكرة وزيرة للدفاع

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت الرئاسة اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسن دياب ومكونة من وزراء تكنوقراط من الكفاءات.





وهذه تشكيلة الحكومة:





وزير المال: غازي وزني





وزير الداخلية: محمد فهمي





وزير الدفاع نائب رئيس: زينة عكرة





وزير الخارجية: ناصيف حتي



وزير الإتصالات: طلال حواط





وزير الصحة: حمد حسن





وزير الطاقة: ريمون غجر





وزير الأشغال: ميشال نجار





الإعلام: منال عبد الصمد





وزير البيئة : منال مسلم





وزير العدل: ماري كلود نجم





وزير الشؤون الإجتماعية و السياحة: رمزي مشرفية





وزير التربية : طارق المجذوب





وزير الصناعة: عماد حب الله





العمل: لميا الدويهي





تنمية ادارية وبيئة: دميانس قطار





الإقتصاد: راوول نعمة





غادة شريم: مهجرين





الشباب والرياضة: فارتينيه اوهانيان





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت الرئاسة اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسن دياب ومكونة من وزراء تكنوقراط من الكفاءات.وهذه تشكيلة الحكومة:وزير المال: غازي وزنيوزير الداخلية: محمد فهميوزير الدفاع نائب رئيس: زينة عكرةوزير الخارجية: ناصيف حتيوزير الإتصالات: طلال حواطوزير الصحة: حمد حسنوزير الطاقة: ريمون غجروزير الأشغال: ميشال نجارالإعلام: منال عبد الصمدوزير البيئة : منال مسلموزير العدل: ماري كلود نجموزير الشؤون الإجتماعية و السياحة: رمزي مشرفيةوزير التربية : طارق المجذوبوزير الصناعة: عماد حب اللهالعمل: لميا الدويهيتنمية ادارية وبيئة: دميانس قطارالإقتصاد: راوول نعمةغادة شريم: مهجرينالشباب والرياضة: فارتينيه اوهانيان







لبنان حكومة جديدة حسن دياب



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