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عاجل.. تشكيل حكومة جديدة في لبنان وزينة عكرة وزيرة للدفاع
الثلاثاء, 21 يناير, 2020 11:16:00 مساءً

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عاجل.. تشكيل حكومة جديدة في لبنان وزينة عكرة وزيرة للدفاع
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*يمن برس - متابعة خاصة
أعلنت الرئاسة اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسن دياب ومكونة من وزراء تكنوقراط من الكفاءات.


وهذه تشكيلة الحكومة:


وزير المال: غازي وزني


وزير الداخلية: محمد فهمي


وزير الدفاع نائب رئيس: زينة عكرة


وزير الخارجية: ناصيف حتي

وزير الإتصالات: طلال حواط


وزير الصحة: حمد حسن


وزير الطاقة: ريمون غجر


وزير الأشغال: ميشال نجار


الإعلام: منال عبد الصمد


وزير البيئة : منال مسلم


وزير العدل: ماري كلود نجم


وزير الشؤون الإجتماعية و السياحة: رمزي مشرفية


وزير التربية : طارق المجذوب


وزير الصناعة: عماد حب الله


العمل: لميا الدويهي


تنمية ادارية وبيئة: دميانس قطار


الإقتصاد: راوول نعمة


غادة شريم: مهجرين


الشباب والرياضة: فارتينيه اوهانيان


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خاص - يمن برس

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