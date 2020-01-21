عاجل.. تشكيل حكومة جديدة في لبنان وزينة عكرة وزيرة للدفاع
*يمن برس - متابعة خاصة
أعلنت الرئاسة اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسن دياب ومكونة من وزراء تكنوقراط من الكفاءات.
وهذه تشكيلة الحكومة:
وزير المال: غازي وزني
وزير الداخلية: محمد فهمي
وزير الدفاع نائب رئيس: زينة عكرة
وزير الخارجية: ناصيف حتي
وزير الإتصالات: طلال حواط
وزير الصحة: حمد حسن
وزير الطاقة: ريمون غجر
وزير الأشغال: ميشال نجار
الإعلام: منال عبد الصمد
وزير البيئة : منال مسلم
وزير العدل: ماري كلود نجم
وزير الشؤون الإجتماعية و السياحة: رمزي مشرفية
وزير التربية : طارق المجذوب
وزير الصناعة: عماد حب الله
العمل: لميا الدويهي
تنمية ادارية وبيئة: دميانس قطار
الإقتصاد: راوول نعمة
غادة شريم: مهجرين
الشباب والرياضة: فارتينيه اوهانيان
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