صاروخ حوثي غادر يستهدف مأرب ودوي انفجار عنيف

استهداف معسكر تدريبي في مأرب

*يمن برس - خاص

استهدفت جماعة الحوثي، مساء اليوم الثلاثاء، معسكر القوات الخاصة في محافظة مأرب (شرقي اليمن) بصاروخ باليستي.وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن انفجاراً عنيفاً هز مدينة مأرب ناتج عن سقوط صاروخ باليستي قرب بوابة معسكر القوات الخاصة.وأشار المصدر إلى عدم توفر المعلومات حتى اللحظة عن الأضرار التي خلفها الصاروخويعد هذا الهجوم هو الثاني خلال يومين، حيث استهدف الحوثيون معسكراً تدريبياً يتبع قوات الجيش في مارب، مساء السبت الماضي بصاروخ باليستي راح ضحيته قرابة 112 جندي وأصيب العشرات.