 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / صاروخ حوثي غادر يستهدف مأرب ودوي انفجار عنيف
صاروخ حوثي غادر يستهدف مأرب ودوي انفجار عنيف
الثلاثاء, 21 يناير, 2020 11:24:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
استهداف معسكر تدريبي في مأرب
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
استهداف معسكر تدريبي في مأرب

*يمن برس - خاص
استهدفت جماعة الحوثي، مساء اليوم الثلاثاء، معسكر القوات الخاصة في محافظة مأرب (شرقي اليمن) بصاروخ باليستي.

وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن انفجاراً عنيفاً هز مدينة مأرب ناتج عن سقوط صاروخ باليستي قرب بوابة معسكر القوات الخاصة.

وأشار المصدر إلى عدم توفر المعلومات حتى اللحظة عن الأضرار التي خلفها الصاروخ

ويعد هذا الهجوم هو الثاني خلال يومين، حيث استهدف الحوثيون معسكراً تدريبياً يتبع قوات الجيش في مارب، مساء السبت الماضي بصاروخ باليستي راح ضحيته قرابة 112 جندي وأصيب العشرات.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1276
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©