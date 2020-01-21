الحوثيون يكشفون موعد تسيير أول رحلة جوية من مطار صنعاء

*يمن برس - خاص
كشفت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق مع منظمة الصحة العالمية على تسيير أول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي في الثالث من فبراير القادم بحسب تأكيدات المنظمة الدولية.
ونقلت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، عن مطهر درويش رئيس الجسر اللجنة العليا الجسر الطبي قوله أن الاتفاق تم على نقل 30 مريض و30 مرافق في المرحلة الأولى.
وأضاف أن اللجنة العليا للجسر الطبي أوقفت مؤقتاً عمليات فرز ملفات المرضى بسبب التأجيل المتكرر للرحلة الأولى على مدى عامين وغموض الأمم المتحدة حول الجسر الطبي.. وفق قوله.
وأشار إلى أنه في حالة تعطل الرحلات وعدم التزام المنظمة والأمم المتحدة بفتح الجسر الطبي الانساني فهناك العديد من المرضى قد يواجهون خطر الوفاة حسب قوله.
وكان التحالف العربي أعلن أواخر نوفمبر الماضي عن فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية المدنية للمرضى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
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