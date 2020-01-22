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كيف كشفت طائرة الشبح الإسرائيلية نفسها.. بالخطأ؟
الاربعاء, 22 يناير, 2020 03:03:00 صباحاً

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كيف كشفت طائرة الشبح الإسرائيلية نفسها.. بالخطأ؟
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*يمن برس - متابعات

كشفت مقاتلة إسرائيلية من طراز (إف-35) موقعها عن طريق الخطأ أثناء تحليقها فوق منشأة نووية حساسة في صحراء النقب.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن المقاتلة الحربية، التي تعرف أيضا بالشبح، كشفت عن نفسها على ارتفاع نحو 10 آلاف متر.

وارتكب قائد المقاتلة الخطأ الفادح عندما شغّل نظام الاستجابة غير المشفر، مما جعلها تظهر على النظام العالمي لتتبع الطائرات المدنية، وبالفعل، فقد رصد موقع "فلايت رادار" تحليق الطائرة الحربية.

والأدهى من ذلك أن الأمر وقع أثناء تحليق المقاتلة الحربية فوق مركز شيمعون بيرس للأبحاث النووية في النقب.

وتستعمل الطائرات الحربية الإسرائيلية نظاما يطلق عليه "سكواك" الرمزي للتواصل أثناء الطلعات الجوية والعمليات الحربية.

ويبدأ النظام بكود 7500 الذي يعني الاختطاف، بينما يعني كود 7700 حالة الطوارئ، لكن قائد الطائرة أرسل الرمز 7600 الذي يعني خطأ في الإرسال، وفق صحيفة "جيروزلم بوست".

وعلق الجيش الإسرائيلي على الحادث معترفا، وقال إن الأمر جرى خلال رحلة تدريب روتينية، مشيرا إلى اكتشاف خلل في جهاز الإرسال الخاص بالطائرة.

وفي عام 2016، أبرمت إسرائيل اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 مقاتلة من طراز (إف- 35)، تتسلم بموجبه المقاتلات على دفعات خلال 5 أعوام.

وتعتبر المقاتلة (إف- 35) الأحدث في العالم، ويصعب على الرادارات اكتشافها، وهي الأغلى عالميا، ويتجاوز ثمن الواحدة منها 100 مليون دولار أميركي.


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خاص - يمن برس

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