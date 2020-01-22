الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / ماهو السؤال الصحفي الذي رفضت"إيفانكا ترامب" الإجابة عليه؟

ماهو السؤال الصحفي الذي رفضت"إيفانكا ترامب" الإجابة عليه؟

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

إيفانكا ترامب

*يمن برس -وكالات

رفضت إيفانكا ترامب الرد على سؤال مراسل صحفي لقناة "سي إن إن" الأمريكية، حول إجراءات عزل والدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ونشرت شبكة "CNN" مقطعا مصورا يظهر فيه مراسل الشبكة جيم أكوستا وهو يطرح على إيفانكا ترامب سؤالا يتعلق بمحاكمة عزل والدها، بينما ترفض إيفانكا الإجابة. ونشر جيم المقطع على صفحته في "تويتر".





​وفي المقطع المصور تظهر إيفانكا أثناء نزولها من على درج داخل المؤتمر، سألها المراسل: "إيفانكا، هل لديك أي تعليق على محاكمة عزل أبيك؟ ما رأيك؟" فتجاهلت الرد، فعاود السؤال عليها مرة أخرى: "أي تعليقات على محاكمة عزل أبيك؟" وواصلت إيفانكا التجاهل، فسأل: "هل تعقدين أنه يجب أن يكون هناك أي شهود؟" لكنها أيضا تجاهلت الرد وواصلت المسير.



وأشارت الشبكة إلى أن جيم طرح السؤال على إيفانكا أثناء مشاركته في تغطية المنتدى الاقتصادي العالمي، المقام حاليا في دافوس بسويسرا.



صوت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت مبكر من يوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، بالموافقة على عدد من القواعد المتعلقة بإستدعاء الشهود والوثائق التي سيتم تقديمها في المحاكمة.





اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي الإجراء المقترح والذي تم تقديمه من قبل المتحدث ميتش ماكونيل لعملية عزل الرئيس دونالد ترامب.



حيث تمت الموافقة عليها بعد حصول المقترح على 53 صوتا مؤيدا من قبل الجمهورين في الوقت الذي لاقى معارضة من قبل 47 نائبا من الديمقراطيين.



ووفا للقرار الذي تم تبنيه، يجب على أعضاء الكونغرس تقديم الوثائق المتعلقة بالمسائلة قبل الساعة 9.00 من يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، ويجب ان يقدم الرئيس إجابته قبل الساعة 11.00.



وسيبدأ النقاش بين الطرفين في الساعة 13.00، على أن يتم منح جانب الدفاع جلستين في مجلس الشيوخ.



بعد ذلك، سيكون أمام أعضاء مجلس الشيوخ ما مجموعه 16 ساعة لطرح الأسئلة على الأحزاب، والتي بدورها ستمنح أربع ساعات أخرى للمناقشة.



لا يستطيع أعضاء مجلس الشيوخ طرح الأسئلة إلا بشكل خطي من خلال القاضي جون روبرتس، كما حدد القرار قواعد لاستدعاء الشهود أو الوثائق الإضافية.



هذا وأحال مجلس النواب قضية الإقالة إلى مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي لإجراء محاكمة للرئيس.



رئيس القضاة جون روبرتس، سيترأس المحاكمة، وسيكون أعضاء مجلس الشيوخ، بمثابة هيئة المحلفين، بعد أدائهم اليمين الدستورية.



وسيمثل الحزب الديمقراطي سبعة من أعضائه في الكونغرس، بقيادة آدم شيف.



ويكفي ثلثا أصوات أعضاء مجلس الشيوخ لإقالة الرئيس من السلطة، إلا أن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لا تنوي عزل ترامب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك رفضت إيفانكا ترامب الرد على سؤال مراسل صحفي لقناة "سي إن إن" الأمريكية، حول إجراءات عزل والدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ونشرت شبكة "CNN" مقطعا مصورا يظهر فيه مراسل الشبكة جيم أكوستا وهو يطرح على إيفانكا ترامب سؤالا يتعلق بمحاكمة عزل والدها، بينما ترفض إيفانكا الإجابة. ونشر جيم المقطع على صفحته في "تويتر".​وفي المقطع المصور تظهر إيفانكا أثناء نزولها من على درج داخل المؤتمر، سألها المراسل: "إيفانكا، هل لديك أي تعليق على محاكمة عزل أبيك؟ ما رأيك؟" فتجاهلت الرد، فعاود السؤال عليها مرة أخرى: "أي تعليقات على محاكمة عزل أبيك؟" وواصلت إيفانكا التجاهل، فسأل: "هل تعقدين أنه يجب أن يكون هناك أي شهود؟" لكنها أيضا تجاهلت الرد وواصلت المسير.وأشارت الشبكة إلى أن جيم طرح السؤال على إيفانكا أثناء مشاركته في تغطية المنتدى الاقتصادي العالمي، المقام حاليا في دافوس بسويسرا.صوت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت مبكر من يوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، بالموافقة على عدد من القواعد المتعلقة بإستدعاء الشهود والوثائق التي سيتم تقديمها في المحاكمة.اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي الإجراء المقترح والذي تم تقديمه من قبل المتحدث ميتش ماكونيل لعملية عزل الرئيس دونالد ترامب.حيث تمت الموافقة عليها بعد حصول المقترح على 53 صوتا مؤيدا من قبل الجمهورين في الوقت الذي لاقى معارضة من قبل 47 نائبا من الديمقراطيين.ووفا للقرار الذي تم تبنيه، يجب على أعضاء الكونغرس تقديم الوثائق المتعلقة بالمسائلة قبل الساعة 9.00 من يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، ويجب ان يقدم الرئيس إجابته قبل الساعة 11.00.وسيبدأ النقاش بين الطرفين في الساعة 13.00، على أن يتم منح جانب الدفاع جلستين في مجلس الشيوخ.بعد ذلك، سيكون أمام أعضاء مجلس الشيوخ ما مجموعه 16 ساعة لطرح الأسئلة على الأحزاب، والتي بدورها ستمنح أربع ساعات أخرى للمناقشة.لا يستطيع أعضاء مجلس الشيوخ طرح الأسئلة إلا بشكل خطي من خلال القاضي جون روبرتس، كما حدد القرار قواعد لاستدعاء الشهود أو الوثائق الإضافية.هذا وأحال مجلس النواب قضية الإقالة إلى مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي لإجراء محاكمة للرئيس.رئيس القضاة جون روبرتس، سيترأس المحاكمة، وسيكون أعضاء مجلس الشيوخ، بمثابة هيئة المحلفين، بعد أدائهم اليمين الدستورية.وسيمثل الحزب الديمقراطي سبعة من أعضائه في الكونغرس، بقيادة آدم شيف.ويكفي ثلثا أصوات أعضاء مجلس الشيوخ لإقالة الرئيس من السلطة، إلا أن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لا تنوي عزل ترامب.







إيفانكا سؤال مجلس الشيوخ



شارك الخبر أصدقاءك:



534

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







